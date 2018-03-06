“扫一扫”分享到微信

数码日爆

3 月 21 号见分晓！魅蓝 E3 新品发布会时间确定

2018-03-06 10:32 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 3 月 6 日消息，今天上午，魅蓝正式宣布将于 3 月 21 日于北京演艺中心举行「魅蓝 E3 新品发布会」。

魅蓝 E3 发布会海报上印有时隔两代的飞机设计，从 1937 年到 2018 年，魅蓝将「更好的装备」的 E3 献给热血青年。

综合目前的消息，外观方面，魅蓝 E3 的正面与或将与魅蓝 S6 一致，采用了 18：9 全面屏设计，背部采用了和魅族 PRO 6 相同的纳米注塑工艺、穹顶式天线设计，双摄像头位居左上角呈竖形排列。魅蓝 E3 的电源键采用为红色设计，指纹识别模块同样集成在了侧边框上。

配置方面， 魅蓝 E3 或将采用 5.99 英寸 2160×1080 显示屏，搭载八核处理器，CPU 主频为 1.8GHz ，配备 4/6GB 内存 + 32/64/128GB 存储，前置 800 万像素摄像头，后置1200 万 + 2000 万像素摄像头，电池容量为 3300mAh。

从整体来看，魅蓝 E3 的配置要高于魅蓝S6。而据网上传出的消息来看，魅蓝 E3 起步价格预计在 1799 元左右，具体情况只能等 3 月 21 日的发布会上日揭晓了。

有好的文章希望站长之家帮助分享推广，猛戳这里我要投稿

相关文章

相关热点

﻿

编辑推荐

Facebook扩大突发新闻测试：50家内容发布商获授权

[外闻]· 03月06日

华为P20系列新机价格曝光 P20 Pro售价突破7K

[数码日爆]· 03月06日

虎牙直播赴美申请IPO，拟募集资金2亿美元

[趣咖]· 03月06日

巴菲特伙伴芒格：比特币热潮特别愚蠢 炒的越热越讨厌它

[区块链]· 03月06日

背锅！斯坦福学生抗议苹果，要求提供防沉迷功能

[趣咖]· 03月06日

雷军：小米计划 2018 年底或 2019 年初进军美国手机市场

[数码日爆]· 03月06日

三大运营商表态坚决贯彻落实国家“提速降费”政策

[数码日爆]· 03月06日

苹果推送iOS 11.3 beta4更新：图书APP改回ibooks

[数码日爆]· 03月06日

本网页浏览已超过3分钟，点击关闭或灰色背景，即可回到网页

最热新闻
更多热门新闻