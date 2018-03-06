3 月 21 号见分晓！魅蓝 E3 新品发布会时间确定

站长之家(ChinaZ.com) 3 月 6 日消息，今天上午，魅蓝正式宣布将于 3 月 21 日于北京演艺中心举行「魅蓝 E3 新品发布会」。

魅蓝 E3 发布会海报上印有时隔两代的飞机设计，从 1937 年到 2018 年，魅蓝将「更好的装备」的 E3 献给热血青年。

综合目前的消息，外观方面，魅蓝 E3 的正面与或将与魅蓝 S6 一致，采用了 18：9 全面屏设计，背部采用了和魅族 PRO 6 相同的纳米注塑工艺、穹顶式天线设计，双摄像头位居左上角呈竖形排列。魅蓝 E3 的电源键采用为红色设计，指纹识别模块同样集成在了侧边框上。

配置方面， 魅蓝 E3 或将采用 5.99 英寸 2160×1080 显示屏，搭载八核处理器，CPU 主频为 1.8GHz ，配备 4/6GB 内存 + 32/64/128GB 存储，前置 800 万像素摄像头，后置1200 万 + 2000 万像素摄像头，电池容量为 3300mAh。

从整体来看，魅蓝 E3 的配置要高于魅蓝S6。而据网上传出的消息来看，魅蓝 E3 起步价格预计在 1799 元左右，具体情况只能等 3 月 21 日的发布会上日揭晓了。