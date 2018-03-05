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数码日爆

骁龙845和Exynos9810跑分哪个高 性能哪个更好一点？

2018-03-05 17:09 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 3 月 5 日消息：三星在MWC2018 发布了Galaxy S9 和S9+两款手机，它们除了搭载骁龙 845 处理器的版本外还有三星自家的exynos9810 处理器版本，那么这两个处理器到底是谁比较好呢?我们一起来看看吧。

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骁龙 845 和三星Exynos910 都是八核心，制作工艺都是10nm。骁龙 845 拥有 4 个A75(2.8Ghz)+ 4 个A55(1.8Ghz)核心，使用的GPU是Adreno 630。三星Exynos9810 则是 4 个自研大核心M3(2.9Ghz)+ 4 个A55(1.9Ghz)核心，GPU则是Mali-G72 MP18。

针对两款处理器的跑分情况则是这样的，Geekbench CPU单线程Exynos9810 获得了 3801 分，要比骁龙 845 的 2461 分高处不少。同样在多线程方面，也是Exynos9810 的 9030 分大于骁龙 845 的 8456 分。不过在GPU方面，曼哈顿3. 0 的测试结果，骁龙 845 的 85 帧要比Exynos9810 的 76 帧高出将近 10 帧。安兔兔跑分，骁龙 845 获得 26 万分，Exynos9810 获得25. 5 万分，相差不是很明显。

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