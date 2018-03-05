中国联通将于 3 月 7 日率先为 Apple Watch 开通 eSIM 业务

站长之家(ChinaZ.com) 3 月 5 日消息，日前广州联通发布官方消息称，将于 3 月 7 日于上海、天津、广州、深圳、郑州和长沙 6 城市率先启动 Apple Watch Series 3 的 eSIM（一号双终端）业务。

这也意味了等待了许久的中国用户终于可以使用苹果 Apple Watch Series 3 接打电话了。Apple Watch Series 3 是苹果推出的最新一代 Apple Watch，支持 eSIM 功能，但中国的电信运营商并没有在最初就提供对应的业务支持。

此前中国联通就已正式开启了 eSIM 开户服务，用户可以通过手机营业厅 App 或到营业厅办理。不过仅支持华为 Watch 2 Pro 和 Ticwatch S 两款产品，并不支持 Apple Watch Series 3。

Apple Watch Series 3 的 eSIM 功能可以让用户摆脱手机，手表经由自带的 LTE 网络访问互联网、接听电话，这意味着用户在外出、晨跑时将不再需要额外携带手机。联通将于 3 月 7 日正式支持 Apple Watch Series 3 的 eSIM 功能，Apple Watch Series 3 的重磅新功能终于可以派上用场了。