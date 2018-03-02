支付宝免费送 Apple Music 会员：蚂蚁会员限时 0 积分兑换苹果音乐方法教程

苹果中国区的 Apple Music 向新用户提供了 3 个月的会员免费试用优惠，而现在你可以再加一个月的免费时长了。日前支付宝蚂蚁会员上线了「限时 0 积分畅享 Apple Music」的服务，不管是不是 Apple Music 会员，都可以凭兑换码获得一个月的免费体验。下面来看看具体的兑换方法吧。

支付宝蚂蚁会员「限时 0 积分畅享 Apple Music」方法

打开手机支付宝 App，切换至底部导航栏「我的」页面，点击「蚂蚁会员」进入积分兑换页面，即可找到限时 0 积分畅享 Apple Music 活动入口，如图所示。

使用方式：在卡券页面点击链接，打开兑换页面使用Apple ID登陆，确认订阅后完成兑换。

支付宝免费送 Apple Music 会员活动注意事项

本兑换码需有效 iTunes 账号，仅限于在 iOS 设备上使用，仅在中国 Apple Music 使用有效。每个 Apple ID 仅可使用一个兑换码, 兑换码有效期至 2018 年 3 月 31 日，逾期作废。

需要注意的是，Apple Music 免费体验期后如未取消订阅会员资格将按月自动扣费续订。所以不过打算不再继续使用Apple Music，记得取消自动订阅。