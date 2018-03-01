苹果 iOS11 可以越狱吗如何越狱_iOS11-11.1.2 不完美越狱教程

Electra 开发者 CoolStar 于昨天正式发布了 Electra 公开版 1.0.1，并且该版本已经支持 Cydia，允许用户在 Cydia 上直接安装插件。

不过遗憾的是此次更新仍属于不完美越狱，用户需要每 7 天重新越狱进行认证或者设备重启后都需要利用工具重新签署。

iOS 11 越狱工具下载地址：

Electra官网：点此连接

越狱工具下载地址：点此连接（IPA文件，建议下载最新1.0. 2 版本）

越狱工具安装工具：点此连接（Cydia Impactor）

苹果 iOS 11 越狱工具 Electra 公开版 1.0.1 越狱教程：

1、下载 Cydia Impactor 之后，解压运行「Impactor.exe」。将之前下载好的 IPA 文件「Electra 1.0.2」拖进 cydia Impactor 里面；

2、根据提示输入自己的 Apple ID 账号与密码（需关闭双重验证）；

3、桌面出现名为 Electra 的 APP，打开「设置->通用->描述文件」找到描述文件，点击信任完成越狱，随后即可在桌面的 Cydia 工具中安装插件与主题。