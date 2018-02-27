不再缺席土豪金？金色版苹果 iPhone X 照片曝光！

站长之家(ChinaZ.com) 2 月 27 日消息，苹果 iPhone X 于 2017 年 9 月发布，相比同期发布的 iPhone 8 系列的银、灰、金三种颜色选择，iPhone X 到目前仅有银色和深空灰色两个配色版本。

苹果的 iPhone X 是近年来首款缺席金色版本的 iPhone，而现在有消息显示苹果或于今年推了金色版本的 iPhoen X。爆料网站 Slashleaks 上已经出现了金色配色的 iPhone X ，其除了配色之外其他方面和目前的 iPhone X 保持一致。

据彭博社报道：「苹果曾尝试为目前的 iPhone X 开发金色版本，但由于量产方面的诸多问题而无奈放弃。自 iPhone 5s 以来金色成为了 iPhone 系列的标准配色，这其中就包括去年发售的 iPhone 8。金色版本尤其对亚洲用户有特别的吸引力，可能会在这些地区进一步促进销量。但是目前，苹果可能还没有最终决定量产这个颜色。」

不过本次曝光的图片目前还未经过考证，因此具体是否会推出金色版本还得等待苹果给出答案。