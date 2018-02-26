索尼新旗舰Xperia XZ2/XZ2 Compact发布：骁龙845加持

站长之家(ChinaZ.com) 2 月 26 日消息：在三星发布完新旗舰之后，紧接着索尼也发布了今年的两款旗舰手机，分别是Xperia XZ2 以及Xperia XZ2 compact，最值得说的是这两款手机都搭载了高通骁龙 845 处理器，另外这次两款旗舰手机并没有采用4K分辨率而是选择了1080P。

外观上，一改以往的棱角分明的风格，采用了更加柔和的风格“流体3D”表面设计，正面的屏占比也更高了。

配置方面，Xperia XZ2 和XZ2 compact同样搭载高通骁龙 845 处理器，4GB运行内存+64GB机身存储，另外支持microSD卡拓展，最大支持400GB。前置 500 万像素摄像头，后置 1900 万像素摄像头，主摄像头支持4K视频录制。其他方面，XZ2 支持IP68 级别防水防尘，后置指纹识别，type-c接口，运行Android 8. 0 系统。

不同的方面是，XZ2 采用了一块5. 7 英寸HDR显示屏，分辨率为2160*1080。而XZ2 compact采用了5. 0 英寸HDR显示屏，分辨率为1920*1080。另外前者电池容量为3190mAh，后者为2870mAh。