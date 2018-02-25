小米 MIX 2S 发布时间确定，小米 MIX 2S 配置如何多少钱？

今天中午小米通过官方微博宣布，将 3 月 27 日召开发布会，推出 MIX 2 升级版，型号则是一如既往采用和 苹果 iPhone 类似的命名方式「MIX 2S」，搭载高通骁龙 845 处理器。

随着小米官方的确认消息，小米 MIX 2S 将成为首批采用高通骁龙 845 处理器的产品之一。根据此前的消息，预计小米 MIX 2S 的拍照能力将获得大幅提升，不过作为 MIX 2 的升级版，小米应该不会对这款手机的外观进行过多改动。

小米MIX 2S 发布时间确定，小米MIX 2S 配置详情？

小米 MIX 2 是小米去年 9 月发布的一款全面屏手机，采用了 5.99 英寸屏幕，高通骁龙 835 芯片，后置镜头采用与小米 6 相同的主摄方案：索尼 IMX386，1.25μm 大像素感光元件。目前小米 MIX 2S 官方已经确认的只有将高通骁龙 835 芯片升级为了高通骁龙 845 芯片，其它方面目前还不得而知。

小米MIX 2S 多少钱？

小米 MIX 2 的 6GB 内存+64GB 存储版本的价格为 3299 元，128GB 存储和 256GB 存储版本的价格分别 3599 元和 3999 元。预计小米 MIX 2S 的价格将与前代产品小米 MIX 2S 看齐。