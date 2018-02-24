vivo 宣布「APEX 概念机」：100% 全面屏+屏幕指纹？

站长之家(ChinaZ.com) 2 月 24 日消息，vivo 官方宣布将于 2 月 26 日推出一款推出「APEX 全面屏概念机」。作为一款概念手机，其可能会在屏占比和指纹解锁上大做文章。

从 vivo 官方放出的视频和宣传海报来看，这款 APEX 全面屏手机四周边框非常窄，亮屏后营造出视觉效果相当震撼，据传 APEX 在屏占比上可能达到 100%，同时官方还打出了「unlock the future（解锁未来）」的标语。

从去年开始智能手机行业的「全面屏」概念相当火热，其最大的特点就是屏幕占比大、18：9 比例屏幕， 但是目前来看现在的「全面屏」在技术上并不需要有很大的突破就可以实现，所以也有人将此称为「伪全面屏」手机。

此前 vivo 就发布了全球首款屏幕指纹手机—— vivo X20 Plus 屏幕指纹版。因此在 APEX 全面屏概念机身上加入屏幕指纹技术也是顺理成章了，用概念机来秀出自己的技术储备对于科技行业相当有必要。而这既然是概念产品，所以离量产上市可能还需要等待一段时间了。