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三星 Exynos 9810 首个跑分出炉！性能比肩苹果 A10X Fusion

2018-02-13 10:32 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2 月 13 日消息，三星已经确认将于 2 月 25 日在 MWC 2018 大展上发布全球首款骁龙 845 旗舰——Galaxy S9/S9 Plus。

而和以往一样，三星 Galaxy S9/S9 Plus 除了骁龙 845 之外，另外针对不同市场，同样会提供全球首发的自研处理器 Exynos 9810 版本。

三星自家旗舰芯片 Exynos 9810 采用了四核心猫鼬 M3 定制架构 + 四核心 A55 组成，大核心最高频率可达 2.9GHz，GPU 方面采用了 Mali-G72 MP18，存储方面，Exynos 9810 支持 UFS 2.1、SD 3.0，支持 LPDDR4X 运存。基带方面，Exynos9810 支持Cat.18，下行最高1.2Gbps，上行最高200Mbps，还支持4×4 MIMO、256-QAM、Licensed-Assisted Access (eLAA)。

今天微博数码博主 @i冰宇宙 就曝光了一组 Exynos 9810 的 Geekbench 跑分截图，截图显示其单核心成绩高达 3468 分，多核成绩 8894 分，逼近 9000 分大关，这一数据已经能与苹果的 A10X Fusion 相比肩了，性能相当强劲。

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