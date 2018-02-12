苹果 2018 年 6.5 英寸「iPhone X Plus」或支持 Apple Pencil

站长之家(ChinaZ.com) 2 月 12 日消息，此前著名苹果分析师郭明錤就给我们预言，今年苹果将要推出 5.8 英寸、6.1 英寸和 6.5 英寸三个尺寸的新 iPhone。

而现在 Rosenblatt 证券公司的分析师 Jun Zhang 分析师认为，苹果今年 6.5 英寸 iPhone X 最大的亮点将会搭配一根全新的 Apple Pencil 手写笔。Apple Pencil 作为触控笔目前只支持 iPad Pro，如果这个预测成真，那么未来的 6.5 英寸大屏版的 iPhone 将会有类似三星 Note 系列的触控笔。

另外这位分析师还认为 iPhone SE 二代会在今年和消费者见面，新一代的 iPhone SE 将会搭载 A10X 处理器，在性能方面不会让用户失望，而且苹果还有望在今年推出红色版 iPhone 8。

不过这个预测仍然有待商榷，因为 Apple Pencil 的长度（175.7mm）和直径（8.9mm）均比 iPhone 7 Plus 大，就算是机身更大的 6.5 英寸屏幕的 iPhone 放置 Apple Pencil 都不太容易。