“扫一扫”分享到微信

数码日爆

苹果 2018 年 6.5 英寸「iPhone X Plus」或支持 Apple Pencil

2018-02-12 16:13 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 2 月 12 日消息，此前著名苹果分析师郭明錤就给我们预言，今年苹果将要推出 5.8 英寸、6.1 英寸和 6.5 英寸三个尺寸的新 iPhone。

而现在 Rosenblatt 证券公司的分析师 Jun Zhang 分析师认为，苹果今年 6.5 英寸 iPhone X 最大的亮点将会搭配一根全新的 Apple Pencil 手写笔。Apple Pencil 作为触控笔目前只支持 iPad Pro，如果这个预测成真，那么未来的 6.5 英寸大屏版的 iPhone 将会有类似三星 Note 系列的触控笔。

另外这位分析师还认为 iPhone SE 二代会在今年和消费者见面，新一代的 iPhone SE 将会搭载 A10X 处理器，在性能方面不会让用户失望，而且苹果还有望在今年推出红色版 iPhone 8。

不过这个预测仍然有待商榷，因为 Apple Pencil 的长度（175.7mm）和直径（8.9mm）均比 iPhone 7 Plus 大，就算是机身更大的 6.5 英寸屏幕的 iPhone 放置 Apple Pencil 都不太容易。

有好的文章希望站长之家帮助分享推广，猛戳这里我要投稿

相关文章

相关热点

﻿

编辑推荐

中韩合建虚拟货币交易所ZENIEX今日上线营业

[动态]· 02月12日

苹果 2018 年 6.5 英寸「iPhone X Plus」或支持触控笔

[数码日爆]· 02月12日

2000万打水漂？火山小视频删除MC天佑账号

[动态]· 02月12日

A站14日或将重新上线 网友：所以之前是装死吗？

[趣咖]· 02月12日

升级版？淘宝现“非洲雇佣兵举牌喊口号”服务：销量太尴尬

[趣咖]· 02月12日

腾讯推智能春联AI ：输入名字还能写“藏头春联”

[趣咖]· 02月12日

吴晓波：为什么他们对盒马鲜生说NO？

[分析]· 02月12日

博通获得1000亿美元债务融资！收购高通有戏

[动态]· 02月12日

本网页浏览已超过3分钟，点击关闭或灰色背景，即可回到网页

最热新闻
更多热门新闻