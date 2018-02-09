苹果耳机冒出浓烟怎么回事？苹果耳机冒出浓烟具体是什么原因

据外媒 2 月 9 日报道，美国佛罗里达州一名居民在听音乐时，其苹果 AirPods 无线耳机出现冒烟现象。当时他正在当地一家健身房健身，突然发现右侧 AirPod 冒出「滚滚」浓烟。

苹果耳机突然冒烟背后原因是什么

为什么苹果耳机会冒烟？据了解，这款耳机是苹果 2016 年新推出来的产品，会冒烟的情况目前也只是出现个例。这名苹果耳机冒出浓烟的用户表示，在意识到浓烟来自其 AirPods 后，他迅速把耳机摘下来，并把它们放到健身器械上，跑出去寻求帮助。当他回来时，发现右侧 AirPod 已经开裂，有「燃烧造成损坏」的痕迹，「它冒出了浓烟。虽然我没有看到，但它肯定起火了，有燃烧造成损坏的明显痕迹。」

苹果耳机冒出浓烟怎么回事？

这名苹果耳机冒出浓烟的用户表示，庆幸在发现冒烟时即时取下了 AirPods，否则他的耳朵肯定会受伤，「我不知道如果没有即时摘下耳机我的耳朵会受到怎样的伤害。由于耳机垂挂在耳朵中，我相信耳朵会受到烧伤。」

目前尚不清楚这个冒出浓烟的耳机到底发生了什么，不过他认为其耳机冒烟的原因是电池爆炸。苹果对此表示，它已经在调查此事，将与用户联系，了解更多信息。