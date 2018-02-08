一加5T公测版H2OS更新：新增全屏手势 这才是全面屏该有的

站长之家(ChinaZ.com) 2 月 8 日消息：近年来全面屏手机开始流行起来，目前大部分全面屏手机依然存在虚拟按键，让全面屏打了折扣。手势加上全面屏应该是目前最好的解决方案了，一加在最近的系统更新上就对一加5T新增了全面屏手势功能。

今天一加官方发布了一加5T基于Android 8. 0 的H2OS系统公测版第三次更新，最重要的更新应该就是新增了全屏手势功能了。从屏幕底部边缘的中间向上划动返回桌面;从屏幕底部边缘的左侧或右侧向上划动是返回上一级;从屏幕底部边缘往上划动然后手指停留一会儿就是进入多任务。一加5T用户在设置-按键中找到“隐藏虚拟按键”并开启后，即可使用手势操作。

其他方面，通话新增了通话接听手势切换，图库支持照片云同步、增加回收站功能。剪贴板功能存在问题，暂时下架。其他问题修复及稳定性提升。

更新方法：

全量包下载方式(任选一种)：

1、氢OS官网下载链接：http://www.h2os.com/download

2、百度云下载链接：https://pan.baidu.com/s/1qYWsfxU 密码：fzfv

全量包升级方法：全量包放到根目录，进入设置-系统更新-点击右上角“设置图标”-本地升级-选择你要更新的全量包。