首个定制版动话表情诞生！奢侈品品牌 Gucci 发布狗年定制 Animoji 表情

站长之家(ChinaZ.com) 2 月 1 日消息，中国传统农历新年即将到来，奢侈品品牌 Gucci 为迎接农历狗年，专门开发了一款狗年定制 Animoji 表情。

据悉这是 Gucci 为庆祝中国农历新年举办的特别活动中的一部分，而 Gucci 也是第一个拥有定制版 Animoji 的时尚品牌。这只狗的灵感来自于 Gucci 创意总监自己的波士顿猎犬 Bosco 和 Orso，并由御用画师绘画。猎犬从耳朵到嘴都能动，项圈吊牌有明显的「GUCCI」标志。

这个 Animoji动话表情的使用原理和 iPhone X 原生 Animoji 表情差不多，只不过需要在 GUCCI 的应用中打开才能使用。

Animoji 是 2017 年苹果公司在发布 iPhone X 时基于面部 ID 识别技术推出的一个 3D 表情功能。它可以通过识别人物面部「包装」成一个卡通图案。目前 iOS11 中已经有猪、狗、机器人等 12 种卡通图案，而在未来在 11.3 版本中还将增加龙、熊、骷髅三种表情。