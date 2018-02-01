“扫一扫”分享到微信

数码日爆

首个定制版动话表情诞生！奢侈品品牌 Gucci 发布狗年定制 Animoji 表情

2018-02-01 16:44 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 2 月 1 日消息，中国传统农历新年即将到来，奢侈品品牌 Gucci 为迎接农历狗年，专门开发了一款狗年定制 Animoji 表情。

据悉这是 Gucci 为庆祝中国农历新年举办的特别活动中的一部分，而 Gucci 也是第一个拥有定制版 Animoji 的时尚品牌。这只狗的灵感来自于 Gucci 创意总监自己的波士顿猎犬 Bosco 和 Orso，并由御用画师绘画。猎犬从耳朵到嘴都能动，项圈吊牌有明显的「GUCCI」标志。

这个 Animoji动话表情的使用原理和 iPhone X 原生 Animoji 表情差不多，只不过需要在 GUCCI 的应用中打开才能使用。

Animoji 是 2017 年苹果公司在发布 iPhone X 时基于面部 ID 识别技术推出的一个 3D 表情功能。它可以通过识别人物面部「包装」成一个卡通图案。目前 iOS11 中已经有猪、狗、机器人等 12 种卡通图案，而在未来在 11.3 版本中还将增加龙、熊、骷髅三种表情。

有好的文章希望站长之家帮助分享推广，猛戳这里我要投稿

相关文章

相关热点

﻿

编辑推荐

铁路12306推出慢速排队机制遏制网络抢票

[动态]· 02月01日

首个定制版动话表情！Gucci 发布狗年定制 Animoji 表情

[数码日爆]· 02月01日

马斯克称已售光20000把喷火器 四天进账1000万美元

[外闻]· 02月01日

湖北高速可用支付宝缴费：还有春运返乡红包 最高2018元

[动态]· 02月01日

互联网企业争相蹭血月热点，然而最大的赢家竟是它

[趣咖]· 02月01日

荣耀畅玩7X系统升级小批量测试 新增人脸识别、AR相机模式

[数码日爆]· 02月01日

特雷莎·梅会见刘强东 京东将售卖20亿英镑英国产品

[要闻]· 02月01日

支付宝上线合种树“踢人”功能，不浇水的都移除了吧

[趣咖]· 02月01日

本网页浏览已超过3分钟，点击关闭或灰色背景，即可回到网页

最热新闻
更多热门新闻