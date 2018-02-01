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荣耀畅玩7X系统升级小批量测试 新增人脸识别、AR相机模式

2018-02-01 15:47 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2 月 1 日消息：iPhoneX的发布让人脸识别成为了一种流行趋势，不少安卓手机也纷纷加入了这项功能，当然在安全性方面肯定是不如苹果iPhoneX了，毕竟光靠前置摄像头，有可能一张照片就可以解锁了。不过这也阻止不了大家的热情，现在华为旗下荣耀畅玩7X也要新增面部解锁功能了。

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据了解，目前荣耀畅玩7X已经开放小批量测试，最新系统版本B192 已经新增了人脸解锁功能，用户反映解锁速度很快，目前暂时没有发现bug。当然升级名额有限，想尝试的还需要多关注华为用户论坛花粉俱乐部了。

官方的更新日志如下：

锁屏

新增 人脸解锁功能，识别机主主动解锁，带来更便捷的使用体验(设置-安全和隐私-人脸解锁)

新增 智能显示锁屏通知功能，默认锁屏隐藏通知详情，防止他人获取信息内容，保护隐私安全(设置-安全和隐私-人脸解锁-智能显示锁屏通知)

相机

新增 相机乐趣AR模式，可随心搭配静心设计的饰品贴纸和各种风格的背景(相机-模式-乐趣AR)

系统

优化 天气应用中个别城市名称显示的准确性

合入 谷歌 2018 年 1 月安全补丁，增强系统安全性

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