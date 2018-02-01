荣耀畅玩7X系统升级小批量测试 新增人脸识别、AR相机模式

站长之家(ChinaZ.com) 2 月 1 日消息：iPhoneX的发布让人脸识别成为了一种流行趋势，不少安卓手机也纷纷加入了这项功能，当然在安全性方面肯定是不如苹果iPhoneX了，毕竟光靠前置摄像头，有可能一张照片就可以解锁了。不过这也阻止不了大家的热情，现在华为旗下荣耀畅玩7X也要新增面部解锁功能了。

据了解，目前荣耀畅玩7X已经开放小批量测试，最新系统版本B192 已经新增了人脸解锁功能，用户反映解锁速度很快，目前暂时没有发现bug。当然升级名额有限，想尝试的还需要多关注华为用户论坛花粉俱乐部了。

官方的更新日志如下：