Flyme 6新春稳定版推送：提升性能、更加稳定

站长之家(ChinaZ.com) 1 月 30 日消息：此前魅族科技高级副总裁杨颜在微博表示Flyme6 新春稳定版将发布，在性能上有大幅提升，今天Flyme官方宣布正式发布，覆盖Android N/M/L机型，极大提升了各机型系统稳定性和操作流畅性。

支持升级的机型包括Pro7 Plus、Pro7、Pro6 Plus、Pro 6s、Pro 6、Pro 5、MX6、MX5、MX4 Pro、MX4、魅蓝 Max、魅蓝E2 、魅蓝E、魅蓝 Note5、魅蓝 Note3、魅蓝X、魅蓝U10、魅蓝U20、魅蓝5s、魅蓝3s、魅蓝2、魅蓝metal、魅蓝note2、魅蓝note。

升级内容如下：

稳定版变更日志

(底层基于 Android N/L/M 机型)

功能调整

系统

全面提升整机操作流畅性，个别场景流程性优化提升超过 19%

优化了个别场景下的功耗表现，续航更持久

解决多个稳定性问题，系统运行更稳定

快捷应用

无需安装即可使用的手机 APP，支持创建桌面图标，使用更快更便捷

路径：应用商店-分类-快捷应用

魅族服务

提供送修、咨询、门店定位和会员尊享等服务，你专属的随行管家

免打扰(PRO 5 / PRO 6 Plus)

支持设置独立的免打扰时段以及日期，时间尽在掌握

路径：设置-免打扰-定时启用-添加时间段

游戏模式 2.0(魅蓝 X / 魅蓝 E2)

游戏场景下自动开启游戏助手，通知消息以弹幕形式展现，视频/语音聊天调整为迷你通知，同时支持在当前页面进行信息回复、抢红包等操作

魅族钱包

适配 Meizu Pay，支持使用二维码快捷付款，买单要快，动作要帅

快速唤醒方式：锁屏左下角上滑唤醒、双击主键唤醒

路径：设置 - 辅助功能 - 双击主键*部分机型不支持双击主键唤醒(魅蓝note/魅蓝metal/魅蓝3/魅蓝3s/魅蓝5/魅蓝5s/魅蓝U10/魅蓝U20)

应用分身

应用分身 2.0 震撼上线，适配更多第三方应用，分身应用游刃有余

路径：设置 - 辅助功能 - 应用分身

安全家庭

通过号码绑定构建家庭关系，智能识别诈骗号码、实时定位家人位置、一键举报诈骗信息，全方位保护家人安全

路径：设置-辅助功能-安全家庭

问题改进

系统

修复相机花屏现象

解决截图音效失效问题

解决部分机型振动异常的问题

解决在支付宝界面卡死的问题

解决微信后台无法收到消息的问题

解决部分场景下待机功耗过高的问题

解决「设置」中不显示截图提示音选项的问题

解决连接车载蓝牙后反复自动断开重连的问题

解决状态栏与锁屏界面时间显示不一致的问题

应用分身

解决偶现分身应用无法联网的问题

解决分身应用通知无法删除的问题

解决通知开关对分身应用无效的问题

解决开启系统应用分身后无法关闭的问题

游戏模式

解决部分场景下游戏界面半屏显示的问题

修复收起视频聊天窗口界面显示异常的现象

解决「QQ」/「微信」/「TIM」应用加密后无法开启弹窗的问题

魅蓝 6 稳定版更新日志

功能调整

系统

全面优化系统稳定性和流畅性，提升操作体验

竖向多任务

竖向多任务回归，来自 Flyme 5 的回忆杀

路径：设置-设置-辅助功能-多任务管理-任务卡片排列方式-纵向排列

魅族服务

提供送修、咨询、门店定位和会员尊享等服务，你专属的随行管家

问题改进

系统

修复部分场景下进入访客模式出现闪退的现象

解决加密应用密码输入界面不显示状态栏的问题

相机

修复相机偶现闪退的现象

解决全景模式下自动停止拍照的问题

解决切换前后摄像头时动画卡顿的问题

解决取景界面轻触主键无法返回桌面的问题

解决使用黑白滤镜模式拍照右下角缩略图显示为彩色的问题

其他

解决部分场景下「应用商店」闪退的问题

解决分屏模式下「爱奇艺」部分界面字体显示不全问题