魅族 Flyme 6 新春稳定版更新了什么_魅族 Flyme 6 稳定版支持的机型固件下载刷机教程

今天魅族 Flyme 6 新春稳定版正式上线，具体版本号为 Flyme 6.3.0.0A，适配了魅族 / 魅蓝品牌共计 34 款机型，包括 MX 4、魅蓝 2 等老机型。

魅族 Flyme 6 新春稳定版更新了什么

For Android N / PRO 7 系列

1.全面提升整机操作流畅性，性能最大提升幅度达20%

2.优化了个别场景下的功耗表现，续航更持久

3.解决多个稳定性问题，系统运行更稳定

4.免安装的「快捷应用」功能，支持创建桌面图标，使用更快更便捷

For Android M/L

1.免安装的「快捷应用」功能，支持创建桌面图标，使用更快更便捷

2.「应用分身 2.0」震撼上线，适配更多第三方应用，分身应用游刃有余

3.「Meizu Pay」支持通过二维码进行支付宝付款，买单要快，动作要帅

For 魅蓝 X/魅蓝 E2

1.免安装的「快捷应用」功能，支持创建桌面图标，使用更快更便捷

2.「游戏模式 2.0」，自动开启高性能模式，超强免扰策略，吃鸡更安心

3.「Meizu Pay」支持通过二维码进行支付宝付款，买单要快，动作要帅