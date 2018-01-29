小米盒子4和4C哪个好 小米盒子4与4C配置参数区别对比

小米在今天上午正式发布了小米盒子 4/4c 两款产品，售价分别为 349 元、249 元。上午 10 点全渠道同步开启预约，2 月 1 日 0 点开售。

那么对于打算购买小米盒子的朋友来说，新发布的小米盒子 4 和 4C 有什么区别，哪个更好一些呢？

小米盒子 4 和 4C 区别对比：

颜色不同 小米盒子 4 和 4C 在外观与尺寸上完全相同，但颜色有所不同，其中小米盒子 4 是白色的，而小米盒子 4C 则为黑色。 运存内存不同 小米盒子 4 运行内存为 2GB，而小米盒子 4C 则为1GB，与小米盒子 3 保持一致。其他硬件方面则相同，配备相同的 64 位四核 Amlogic Cortex-A53 处理器，存储都是 8GB 等。 蓝牙支持不同 小米盒子 4 支持蓝牙传输，而小米盒子 4C 则不支持蓝牙传输。 音频解码支持不同 小米盒子 4 同时支持 DOLBY AUDIO 、DTS-HD 音频双解码，而小米盒子 4C 仅支持 DTS-HD 音频解码。 价格不同 小米盒子 4 售价 349 元，而小米盒子 4C 则为 249 元，差价 100 元。

小米盒子 4 和 4C 均搭载了和小米电视一样的PathWall人工智能语音系统，可实现关键词搜索、热度排行、开启应用游戏、查询天气日历、多轮对话、控制电视、片名点播、明星找片、影视百科、智能纠错等 10 大类语音交互功能，不管是老人还是小孩，上手即用，这或许才是此次升级的亮点。

那么小米盒子 4 和 4C 买哪个好？

如果不在乎 100 元差价的话，有着更大运存内存和蓝牙支持的小米盒子 4 更值得推荐，而从够用角度来看，日常看互联网电视 4C 依然够用，更适合对盒子要求不高的普通家庭用户使用。