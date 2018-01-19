如何开通小米门卡模拟、支持哪些手机？小米 MIUI 门卡模拟常见问题解答

小米门卡模拟功能已于 2018 年 1 月 19 日正式上线开发版。也就是说现在支持的小米手机就可以直接当做门卡使用，进出小区和公司只需一部手机了！

那么什么是门卡模拟，支持的哪些手机呢？对此，小米 MIUI 官方社区就整理了门卡模拟的常见问题解答，帮助米粉尽快用上这最新最酷的小米黑科技。

以下是小米 MIUI 模拟门卡常见问题解答：

什么是门卡模拟?

门卡模拟是指用户通过实名验证后将日常使用的门卡模拟到手机上，并可以通过刷手机开门禁。

门卡模拟适用范围有哪些?

目前门卡模拟支持模拟市面上未经加密过的、频率为13.56MHz的门卡。出于安全考虑，带有门卡功能的银行卡和储值消费、公交消费功能的门卡暂时不能被模拟。即使模拟成功，这些卡片也不具备银行、公交等功能。

门卡模拟支持哪些手机?

小米 8 款机型小米MIX 2、小米Note 3、小米6、小米MIX、小米Note 2、小米5s、小米5s Plus和小米手机5均支持门卡模拟功能，用户只需将系统升级至最新开发版(8.1. 18 及之后)即可体验门卡模拟功能!

如何开通门卡模拟?

1.开启手机的NFC功能;

2.进入小米钱包APP-门卡模拟-检测你的门卡是否可用-实名认证-开始模拟-按照系统提示开通;

3.开通成功后双击调起卡列表页，验证指纹，靠近门禁刷卡。

一部手机能否开通多个门卡模拟?

同一部手机只允许开通 2 张门卡模拟，同一张门卡最多支持 20 部手机同时模拟。

门卡模拟和小米账号是绑定的吗?

不是，但是只有在登录状态下才能使用该功能。

刷卡是否需要连接网络?

不需要。

哪些情况如何删除卡片?

除主动删除外，退出小米账号、关闭查找手机都会导致已经模拟的门卡被删除。

为什么读卡没反应?

1.卡片和手机感应区没对准，移动卡片找寻下感应区进行读卡;

2.你的卡片不是13.56MHz的频率，手机无法读取。

为什么会提示该卡片不支持模拟，存在加密区?

因为卡内存在加密区，无法被模拟，可能存在一些门卡只需要ID就能开启，但是更多的使用含有加密区的门卡的地方还是需要校验加密区的，如果不检查是否存在加密区会导致大量卡片模拟成功但是刷卡失败。

为什么会提示卡片信息读取失败，请重试?

读卡过程中手机和卡片通讯中断会导致读卡失败，请重新读卡，且读卡过程请勿移动卡片。



