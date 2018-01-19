苹果答复上海消保委「降频门」四问：将就软件更新进行再沟通

站长之家(ChinaZ.com) 1 月 19 日消息，苹果公司此前的「降频门」事件闹的沸沸扬扬，此前上海市消保委发函查询苹果公司，并要求对方 1 月 19 日前给予答复。

据澎湃新闻报道， 1 月 18 日，苹果公司派员向上海市消保委当面提交了《致上海市消费者权益保护委员会的答复》（以下简称《答复》）； 1 月 19 日，苹果公司又向上海市消保委提供了 CEO 库克对此事件的公开表态相关内容。

在《答复》中，苹果公司就上海市消保委在之前查询函中提出的问题作了相应答复：

一是对 iOS 10.2.1 和 iOS 11.2 等软件更新可能造成的手机运行速度变慢的原因和现象作了较为详细的说明； 二是在之前承诺的降低更换电池费用之外，将通过新的软件更新保障消费者在电池状况与手机性能调整方面的知情与自主选择； 三是检视和改进在告知用户信息方面的相关做法，包括强化在用户购买产品之前和软件更新之前的信息告知。

此前苹果「降频门」中受波及的机型包括 iPhone 6，iPhone 6 Plus，iPhone 6s，iPhone 6s Plus，iPhone7，iPhone 7 Plus 和 iPhone SE，这些设备更新到 iOS 11.2 及以上版本均受此影响。最终苹果公司发布道歉声明并降低了电池换修价格。

另外，苹果公司 CEO 库克在近日接受美国广播公司采访时表示，苹果公司将在未来开放电池状态查询功能，并将在最新的 iOS 更新中，加入性能调节开关。