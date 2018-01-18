一加5T全面现货供应：骁龙835 售价2999元起

站长之家(ChinaZ.com) 1 月 18 日消息：一加在去年 11 月 17 日发布了一加5T这款新旗舰手机，一直以来由于产能问题经常处于缺货的尴尬状态。今天一加手机官方微博表示即日起一加5T开放购买，这应该是解决了产能问题。目前在官网和京东都可以购买到，并且提供三期免息。

一加5T是一加旗下的第一款全面屏手机，采用一块6. 01 英寸分辨率为2160* 1080 的全面屏，材质为三星AMOLED，配2.5D玻璃。整体设计与前代一加 5 类似，指纹识别移动到机身背面，这也是全面屏带来的改变。

配置方面，搭载了高通骁龙 835 处理器，GPU为adreno 540，拥有6GB/8GB运行内存+64GB/128GB机身存储。接口上保留了3.5mm耳机接口，内置3300mAh容量电池，支持Dash闪充技术，最高20W。运行基于Android 7. 1 的H2OS系统，目前已经可以升级到Android8.0。

拍照方面，前置 1600 万像素广角镜头，光圈F/2.0，支持电子防抖，后置 1600 万像素广角+ 2000 万像素广角双摄镜头，光圈达到F/1.7，支持电子防抖，4K视频拍摄。

售价方面，一加5T 6+64GB版价格 2999 元，8+128GB版价格 3499 元。一加5T砂岩白、熔岩红、星辰黑三种配色全部现货。