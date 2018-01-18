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苹果 iPhone 「降频门」后续：库克表示 iOS 将加入性能调节开关

2018-01-18 14:51 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1 月 18 日消息，在由 iPhone 电池老化引发的「降频门」发生后，苹果公司 CEO 库克近日接受美国广播公司采访时表示，苹果公司将在未来开放电池状态查询功能，并将在最新的 iOS 更新中，加入性能调节开关。

苹果公司 CEO 库克在接受访问时表示，苹果将会在下个月推出的开发者版本更新，包含能让使用者关闭性能限制的功能：

「我们要让人们能够看见手机的电池健康度，这是非常透明化的做法，过去我们从没这样做过。」

「我们会告诉部分使用者我们得稍稍减缓、或直接减缓他们的设备性能，以防止设备无预警地重新启动。如果你不想要这功能？你可以关闭它。但是现在我们并不建议这么做，因为我们认为 iPhone 对人们而言是非常重要的设备，而你永远不知道什么时候会发生紧急情况……」

下一次的 iOS 11 开发者版本 Beta 更新预计将于 2 月初推出，公开测试版本或许将于 3 月推出，届时用户如果不想因为电池老化而限制设备性能的话，就可以选择自行进行关闭。

于去年年底引发的「降频门」中受波及的机型包括 iPhone 6，iPhone 6 Plus，iPhone 6s，iPhone 6s Plus，iPhone7，iPhone 7 Plus 和 iPhone SE，这些设备更新到 iOS 11.2 及以上版本均受此影响。最终苹果公司发布道歉声明并降低了电池换修价格。

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