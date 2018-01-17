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数码日爆

侧面指纹值得期待！1 月 17 日魅族全面屏新品魅蓝 S6 发布会视频图文直播地址网址汇总

2018-01-17 15:07 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1 月 17 日消息，魅蓝官方将于 2018 年 1 月 17 日（今天）下午 15:00 在北京国家会议中心召开魅蓝 S6 新品发布会。

综合目前网上的爆料来看，魅蓝 S6 将会搭载 18:9 全面屏，取消了经典的腰圆键，机身材质为金属，隐藏式U型天线设计，其可能采用三星全网通 Exynos 7872 处理器，同时有 3GB RAM+32GB 和4 GB RAM+64GB ROM 的存储版本可选。电池容量为 3000mAh，支持 18W 快充。

而魅蓝 S6 最大的亮点就是迎合当下全面屏的发展趋势，在配备了 18:9 的长宽比例之外，将指纹传感器挪到了手机侧面。

魅蓝 S6 新品发布会直播地址汇总：

魅蓝 S6 新品发布会视频直播地址：http://www.chinaz.com/phone/2018/0117/848596.shtml

魅蓝 S6 新品发布会图文直播地址：http://www.chinaz.com/phone/2018/0117/848516.shtml

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