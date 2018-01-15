旧 iPhone 电池老化降速门是否波及 iPad？苹果：不受影响

站长之家(ChinaZ.com) 1 月 15 日消息，此前闹得沸沸扬扬的苹果 iPhone 电池老化引发的「降速门」事件还没有完全平息，有不少网友怀疑旧 iPad 是否也会遭遇到同样的命运。

据外媒报道，网友的这个担心是多余的，因为苹果没有针对 iPad 电池的老化而限制其性能。苹果在官方网站的支持页面花了很长篇幅解释电池老化为何会导致手机意外关机，以及苹果如何通过电源管理来防止这种情况。

苹果从去年一月推送的 iOS 10.2.1 版就加入了电源管理功能，包含的机型包括 iPhone 6、6 Plus、6S、6S Plus、SE、iPhone 7 和 7 Plus。苹果澄清，这项措施不会扩及其他苹果产品。

在一份关于 iPhone 电池和性能的声明中，苹果解释道：

这一电源管理机制只适用于苹果手机，其他苹果产品不受影响。

由于 iPad 相比iPhone 巨大的电池容量（iPhone 6 的 4 倍）让它在处理峰值电流的时候更加得心应手一点。另外 iPad 的充电频率要比 iPhone 低一些，这也使得电池老化得慢一些。