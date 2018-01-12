同为安卓旗舰搭载骁龙 845，买小米 7 好还是还一加 6 好？

作为小米下一代旗舰产品，虽然小米 7 还没有确定具体的发布时间，在不久前小米代工厂确认小米 7 的无线充电模组已经试产的消息之后，小米 7 似乎距离我们已是越来越近了。

此前有微博网友在上暗示这款小米 7 将推出双版本，其中 5.6 英寸的小米 7 将会是普通的 18:9 全面屏，在价位上仍走过去小米 6 的路线。而 6.01 英寸的小米 7 Plus 则会采用 6.01 英寸三星 OLED 异形屏，并搭载结构光人脸识别功能，当然在价格方面也会更高一些。

配置方面，小米 7 以及小米 7 Plus 全系搭载最新的旗舰处理器骁龙 845 已经没有什么悬念了，而据小米 7 摄像头规格方面可能会采用 IMX380+IMX350 相机传感器，拥有 1200 万像素 + 2000 万像素的组合。另外小米 7 系列未来还可能为拍照功能加入 AI 技术，据悉小米 7 预计将在今年三月份正式登场。

而同为国产旗舰，日前一加 CEO 刘作虎在接受采访时表示，一加的下一款产品将在今年第二季度晚些时候推出，他表示处理器方面除了骁龙 845 没有其他的选择，目前关于一加 6 除了会搭载骁龙 845 外，它还会采用 2K 分辨率的 OLED 全面屏，并且屏幕下指纹识别以及人脸识别功能都会在它身上体现。

在售价方面，一加 6 应该是 2999 元起步，跟小米 7 差不多。而从外观配置，综合性能，还是从性价比等方面来看，一加 6 和小米 7 没有显著差别。所以哪个能先买得到就买哪个吧，毕竟早买早享受。