竞争激烈！传苹果智能音箱产品 HomePod 将于 4-6 周内发售

站长之家(ChinaZ.com) 1 月 9 日消息，据外媒报道，市场研究公司 GBH Insights 在一份研究报告中称，苹果跳票已久的首款智能音箱产品 HomePod 预计会在接下来的 4 到 6 周内上市。





目前亚马逊 Echo 及其围绕人工智能助理服务打造的智能家居系统已经具有领导地位，而 Google Home 智能音箱和 Google Assistant 服务也投入了不少推广资源。另外这两者的人工智能助理服务均有在其他合作伙伴推出的设备上搭载，并由此进一步扩大市场占有率。

由于目前市场竞争激烈，上述两家的产品已经抢占了一定的市场份额，这意味着苹果 HomePod 上市后将会面临十分严峻的竞争。GBH Insights 表示，苹果试图让 HomePod 在 4 到 6 周内发布，因为他们不希望被竞争对手拉开身位。

HomePod 是苹果首款智能音箱，功能上类似于 Amazon Echo 及 Google Home。苹果于 2017 年苹果公司全球软件开发者年会时发布，原定于 12 月上市，后来推延时间，目前预计于 2018 年初上市开卖，将会提供白与太空灰两色。