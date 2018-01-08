安兔兔发布2017年度热门手机芯片TOP10榜单

站长之家(ChinaZ.com) 1 月 8 日消息：去年发布的新手机还是很多的，除了全面屏受到很多关注外，其实我们还要看一看核心部分——手机的处理器。今天安兔兔发布了 2017 年度热门手机芯片TOP10，从给出的数据来看，高通绝对是笑傲江湖了，国产华为麒麟芯片仅两款上榜，同样联发科也仅有两款。

TOP10 中分别是高通骁龙835、高通骁龙820、高通骁龙821、华为麒麟960、高通骁龙625、联发科HelioX20、高通骁龙652、联发科HelioP10、华为麒麟950、高通骁龙660。以下为安兔兔详细报告：

统计周期： 2017 年 1 月 1 日~ 2017 年 12 月 31 日

数据来源：安兔兔评测

数据机型：安卓智能手机

市场区域：国内

说起 2017 年安卓阵营的手机芯片，高通骁龙835移动平台可能是被诸多资深用户最容易提起的那一个。就安兔兔评测的统计数据来说，高通骁龙 835 移动平台不负众望，以15.54%的数量占比位居年度热门手机芯片TOP10 榜单的榜首，并与其他热门芯片拉开了较大的差距。

作为 2017 年Qualcomm(美国高通公司)推向市场的高端移动平台，高通骁龙835被三星、索尼、谷歌、小米、一加、努比亚等多家国内外厂商所采用，相关手机产品也是耳熟能详。比如，三星Galaxy S8 | S8+、Galaxy Note 8、谷歌Pixel 2、小米6、一加手机 5 等等。

高通骁龙835， 2017 年度安卓阵营旗舰机的标配。

同时，高通骁龙820、骁龙821则分别位居TOP10 榜单的第二和第三，数量总占比则均超过了10%。与高通骁龙 835 不同，高通骁龙 820 和骁龙821，是Qualcomm(美国高通公司) 2016 年主推的高端移动平台。随着市场的沉淀，以及手机终端价格的下调，其用户人群得到了再次扩张。

从年度热门手机芯片TOP10 榜单前三甲来看，在数以万机的安兔兔手机用户中，高端手机的用户占比颇高。究其原因在在于，相对于中低端机型，高端手机凭借自身的软硬件优势，在安兔兔评测跑分测试中能够轻松获得高分，其用户更容易获得优越感。

当然，这种优越感也同样反映在华为麒麟960、麒麟 970 等手机终端用户群中。

2017 年，华为麒麟960芯片在安兔兔用户群中的数量占比达到了7.45%，位居第四。与此同时，华为麒麟 950 也是榜上有名。不过，鉴于华为麒麟970手机终端出货时间为 2017 年第四季度，用户数量占比暂未进入前十。

另外，高通骁龙625、联发科Helio X20、高通骁龙652、联发科Helio P10以及高通骁龙 660 同样挺进了榜单的前十，具体排名可参看榜单。

需要补充的是，高通骁龙625移动平台于 2016 年初发布，时至今日其生命周期逼近 2 年之久。对于一款中端芯片来说， 2017 年其数量占比依然超过7%，“一代神U”果然名不虚传。 14 纳米的“一代神U”， 2018 年预计还将继续上榜。如若不信，来年再看。