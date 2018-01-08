英媒评选最佳智能手机 TOP 10：三星 S8 第一，苹果 iPhone X 排第四

站长之家(ChinaZ.com) 1 月 8 日消息，日前英国知名科技媒体《Stuff》评选出了 2017 年最佳的十款手机。这家英国杂志致力于吸收世界最新的科技信息，传递欧洲的时尚科技。

Stuff 内容包括报道高格调、高性能、高质量的高科技消费产品，涵盖范围包括智能手机、平板、电视、笔记本、耳机、智能手表、摄像机、游戏机等 3C 数码品类。

近日 Stuff 更新了一份《The 10 Best Smartphones》，对当地用户能够买到的智能手机进行了排名。具体如下：

1、三星 Galaxy S8； 2、Google Pixel 2 XL； 3、一加 5T； 4、iPhone X； 5、荣耀 9； 6、HTC U11； 7、三星 Galaxy Note8； 8、华为 Mate 10 Pro； 9、Google Pixel 2； 10、iPhone 8。

Stuff 认为三星 S8 是目前英国市场能买到的最好智能手机，它性能强大、拍照出色，设计美观。而苹果的 iPhone X 只排到第四名，虽然 Face ID 和全面屏设计创造了史上外观最漂亮的 iPhone，但它还是会让我们偶尔怀念起存在了十年的 Home 键。