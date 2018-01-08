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英媒评选最佳智能手机 TOP 10：三星 S8 第一，苹果 iPhone X 排第四

2018-01-08 15:26 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1 月 8 日消息，日前英国知名科技媒体《Stuff》评选出了 2017 年最佳的十款手机。这家英国杂志致力于吸收世界最新的科技信息，传递欧洲的时尚科技。

Stuff 内容包括报道高格调、高性能、高质量的高科技消费产品，涵盖范围包括智能手机、平板、电视、笔记本、耳机、智能手表、摄像机、游戏机等 3C 数码品类。

近日 Stuff 更新了一份《The 10 Best Smartphones》，对当地用户能够买到的智能手机进行了排名。具体如下：

1、三星 Galaxy S8； 

2、Google Pixel 2 XL； 

3、一加 5T； 

4、iPhone X； 

5、荣耀 9； 

6、HTC U11； 

7、三星 Galaxy Note8； 

8、华为 Mate 10 Pro； 

9、Google Pixel 2； 

10、iPhone 8。

Stuff 认为三星 S8 是目前英国市场能买到的最好智能手机，它性能强大、拍照出色，设计美观。而苹果的 iPhone X 只排到第四名，虽然 Face ID 和全面屏设计创造了史上外观最漂亮的 iPhone，但它还是会让我们偶尔怀念起存在了十年的 Home 键。

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