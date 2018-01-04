紧急修复英特尔处理器漏洞，微软推送 Windows 10 累积更新

站长之家(ChinaZ.com) 1 月 4 日消息，近日安全研究人员在英特尔处理器中发现了重大的安全漏洞，攻击者可以从应用程序运行内存中窃取数据，比如密码管理器、浏览器、电子邮件、照片和文档中的数据。

微软原计划在「补丁星期二」推出自家的解决方案，但鉴于形势比较严峻，微软已决定修复补丁于今天紧急发布。现在微软面向 Windows10 创意者更新秋季版推送了 Build 16299. 192 补丁更新，具体编号为 KB4056892。

Windows 10 Build 16299.192 更新内容：