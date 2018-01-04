紧急修复英特尔处理器漏洞，微软推送 Windows 10 累积更新
站长之家(ChinaZ.com) 1 月 4 日消息，近日安全研究人员在英特尔处理器中发现了重大的安全漏洞，攻击者可以从应用程序运行内存中窃取数据，比如密码管理器、浏览器、电子邮件、照片和文档中的数据。
微软原计划在「补丁星期二」推出自家的解决方案，但鉴于形势比较严峻，微软已决定修复补丁于今天紧急发布。现在微软面向 Windows10 创意者更新秋季版推送了 Build 16299. 192 补丁更新，具体编号为 KB4056892。
Windows 10 Build 16299.192 更新内容：
解决了最大文件尺寸策略应用时，事件日志停止接收事件的问题。
解决了微软 Edge 浏览器中 Office 联机文档打印失败的问题。
解决触摸键盘不支持标准 109 键的问题。
解决诸如微软 Edge 浏览器中视频播放的问题，在显示器播放视频时会影响某些设备，同时还会在第二块显示屏重复出现。
解决微软 Edge 浏览器在显示软件路径中的内容时停止响应长达 3 秒的问题。
解决当实际安装、配置和可用内存较大时，在 Windows Server 1709 版的任务管理器中显示仅有 4TB 内存的问题。
安全更新，包括 Windows SMB Server、Windows 的 Linux 子系统、Windows 内核、Windows 数据中心网络、Windows 图像、微软 Edge、Internet Explorer 和 Microsoft 脚本引擎。
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