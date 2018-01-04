比拼苹果 A11、骁龙 845！三星发布 Exynos 9810 旗舰处理器

站长之家(ChinaZ.com) 1 月 4 日消息，三星于今天正式发布了 Exynos 9810 芯片，这是猎户座家族的最新成员，也是三星旗下迄今为止最强大的手机 Soc。

据悉，Exynos 9810 芯片基于 10nm LPP 工艺打造，这是三星的第二代 10nm 工艺，与骁龙 845 一致。按照三星此前的说法，仅制程层面，相较第一代 LPE（Low Power Early），可让芯片性能提升 10%，功耗降低 15%。

Exynos 9810 设计为 8 核心，采用三星基于 ARM Cotex 的第三代自研架构，4+4 的 Big.Little 设计，其中大核主频 2.9GHz。三星称，相较于 Exynos 8895，单核性能翻番，多核性能提升了 40%，外界预计 GB4 单核心在4000 分，多核心有望破万分，这样成绩目前也只有苹果 A11 才能做的到。

基带方面，Exynos 9810 支持和麒麟970 一样的 Cat.18，下行最高 1.2Gbps，支持 4×4 MIMO、256-QAM、Licensed-Assisted Access (eLAA)。

其他方面，三星表示 Exynos 9810 还极大优化了 3D 混合人脸识别功能，增强了 AI 表示（识别图片），新的 MFC 解码单元支持 4K 120FPS 录制和回放，支持 10bit HEVC 和 VP9。

三星透露，目前 Exynos 9810 已经进入量产阶段。