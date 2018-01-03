全球电脑最高降速 30 %！英特尔处理器这次漏洞不得了

站长之家(ChinaZ.com) 1 月 3 日消息，据外媒报道，英特尔公司日前爆出了一个处理器的严重漏洞，导致微软、苹果等公司需要修改操作系统，这一漏洞修补过程可能导致全球个人电脑性能下降，最高下降幅度高达 30%。

据悉，英特尔这一漏洞存在于 CPU 当中，用简单的话来描述这次漏洞，即这个安全漏洞可以允许攻击者在登录虚拟帐号 A 时，任意查看储存在同一个物理区域的虚拟用户 B 的所有资料，包含储存的账号密码、应用程序文件与用户资料等敏感信息。

这一漏洞存在于英特尔公司在过去十年生产的 x86 处理器中，微软 Windows、苹果 macOS、Linux 操作系统均受到了这一英特尔漏洞的影响。本次 Intel CPU 内的这个漏洞，无法通过简单的软件更新或是微处理更新的方式修补，需要动用到操作系统等级的修改才有办法修复。

而值得一提的是，这个漏洞修复有点「伤敌一千，自损八百」的意思。因为目前已知这样的系统安全修补，会根据 CPU 型号的差异， 导致电脑的整体性能下降 5 至 30 % 。