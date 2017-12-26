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台积电取代三星代工高通骁龙 855 处理器：基于 7 纳米工艺打造！

2017-12-26 10:14 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12 月 26 日消息，据外媒报道，高通正与台积电合作，基于台积电最先进的 7 纳米工艺开发一款基带处理器以及下一代处理器骁龙 855。

台积电曾经代工高通骁龙 810 处理器，而之后的每一代骁龙 8 系芯片都是由三星代工，包括骁龙 820、骁龙 835 和即将于明年上市的骁龙 845 等。而由台积电代工的基带处理器和骁龙 855 的上市时间分别是明年上半年和明年年底。

消息人士指出，三星失去代工高通骁龙 855 处理器订单的原因是因为三星在 2018 年还无法使用 7 纳米制造工艺，明年上市的骁龙 845 处理器将采用三星第二代 10 纳米制造工艺，即「10LPP」。该工艺较第一代 10 纳米技术在性能方面将提高 10%。在继第二代 10 纳米制造工艺「10LPP」之后，三星将采用「8LPP」制造工艺，该工艺同样基于 10 纳米技术，但有所升级，芯片面积可降低 10% 左右。

分析人士称，「8LPP」制造工艺虽然比第二代 10nm 工艺先进，但仍无法匹敌台积电的 7 纳米制造工艺，这也正是高通重新拥抱台积电的原因。

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