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数码日爆

又一款爆品！OPPO R11s星幕屏新年版销售火爆

2017-12-25 15:40 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12 月 25 日消息：今天上午，OPPO R11s星幕新年版正式开卖，线上开售 2 小时就取得了不错的成绩，OPPO 官方微博表示获得天猫平台手机品类单品销量和销售额第一，星幕屏新年版售价 3199 元与星幕屏版本一致。

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新年版本最引人注目的是手机背部添加了18K 镀金Lucky Dog生肖小狗造型，官方表示这个看似微小的细节其实并不简单，在4.95mm的圆里，将Lucky Dog造型立体呈现出来。

配置方面，OPPO R11s 星幕屏新年版采用了6. 01 英寸全面屏，搭载骁龙 660 处理器，4GB运行内存+64GB机身存储，前置 2000 万像素摄像头，后置 2000 万像素+ 1600 万像素双摄镜头，内置3205mAh容量电池。

另外在UI方面也进行了定制，官方以新年红为灵感，重绘了 25 个系统图标，与整机外观相得益彰。OPPO R11s星幕新年版还赠送周杰伦的礼物，以杰伦经典曲目为设计元素，内含杰伦明信片、杰伦人形立牌，杰伦歌词手机壳等配件。

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