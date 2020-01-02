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391万买一个手机号 网友：三四线城市买套房它不香吗？

2020-01-02 16:43 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1月2日 消息：一个手机号能值多少钱?根据阿里拍卖平台数据显示，近几年最贵的一个手机靓号 8 个7，最近拍出了 391 万的天价。还有不少 8 个 1 和 8 个 6 等靓号，也相继拍出了几十万、几百万的价格。

据了解，很大一部分手机靓号原主人是被执行人，也就是大家口中常说的“老赖”。当老赖还不上钱又找不到人的时候，法院将老赖的手机靓号拿出来拍卖，所得款项归还给债权人，以此维护债权人的利益。

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近几年越来越多的司法机构在司法拍卖平台拍卖这些虚拟财产，为一些棘手的案件提供了新思路。有网友调侃：这年头大家都用社交软件相互联系，只有网约车司机、外卖小哥和快递小哥才会给我打电话，不知道买这些靓号的意义在哪。

实际上，手机靓号属于奢侈品，也属于固定资产，可以过户、继承、司法拍卖。手机靓号被不少人视为彰显身份地位的符号，而且还像买房子一样有一定的升值空间。

对此，网友表示：有钱人的世界，我们真的不懂， 391 万用来在三四线城市买几套房它不香吗?不过，也有网友表示存在即为合理，有这钱买手机号的人，应该也看不上三四线房产~

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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