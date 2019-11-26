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马斯克客串瑞克与莫蒂 网友：亿万富翁的生活并不是枯燥且乏味的

2019-11-26 16:33 稿源：站长之家  0条评论
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马斯克、特斯拉

站长之家(ChinaZ.com) 11月26日 消息:根据CNET的报道，马斯克在刚刚发布了备受关注的特斯拉赛博卡车后，本周日，他又出现在了最新一集的《瑞克和莫蒂(Rick and Morty)》中，并且亲自进行了配音，他的角色叫埃隆·图斯克(Elon Tusk)。

马斯克在客串电视剧方面一直很积极，此前他在《生活大爆炸》中就出演刷盘子小哥。今年 3 月，马斯克曾短暂地将自己的推特账号改为“埃隆·塔斯克”(Elon Tusk)，但没有提到将要在《瑞克和莫蒂》中客串。

QQ截图20191126163601.jpg

虽然网友们经常调侃称“亿万富翁的生活就是这么枯燥且乏味”。然而，事实上，大佬们在背后个个都很爱演戏。比如小米董事长雷军就曾出演过《教父》， 360 董事长周鸿祎也曾友情客串出演《三体》中的军方智囊团专家，而马云则在《功守道》中打败了甄子丹、吴京等一大批“绝世高手”。

此外，比尔·盖茨、扎克伯格等大佬也在影视作品中玩得欢脱。其中，比尔·盖茨在《欢乐一家亲》中客串电台嘉宾还不忘推销自家产品，扎克伯格则以动画形象亮相《辛普森一家》。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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