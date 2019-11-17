OMG！李佳琦要出语音导航了 网友：段子成真！

站长之家(ChinaZ.com) 11月17日 消息：前不久，一条模仿李佳琦语气的导航语音文本在网上引发众多网友热议，原本以为这只能是一个段子，万万没想到李佳琦肯能真的要出语音导航了。



网友调侃的“李佳琦版语音导航”上了微博热搜之后，成功的引起了地图厂商的注意。今天上午，李佳琦在一段视频中透露，

高德地图已经跟自己接洽了，他表示“为我事业操心的粉丝我真的好感谢你们，你们帮我怼上热搜之后，高德地图就立马来了，然后我们现在在聊当中，希望可以让女司机们亢奋起来，开车专心起来，不要打瞌睡。”

对于这件事，李佳琦本人表示觉得很好玩。不得不说，作为网红主播，李佳琦存在着庞大的粉丝群体，成功的帮他“邀约”代言。有网友评论表示，真真开车防困利器，赶紧安排上，我要用它。下面分享几个网友模仿李佳琦语气导航内容：

@骑着大摩托去吃火锅喽：哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈美眉们，看到前面那个弯儿了吗?拐它!!!!

@今天的晚安呢：绿灯还剩五秒哦!三秒了!一秒了!红灯了!!! 不能过了 等下次吧

@毒馍：所有女生!所有女生!三里屯!来咯!美眉们答应我，这个路口一定要给我右转好不好?来咯!三!二!一!转咯!不需要等红绿灯!再说一遍!不需要等红绿灯!转咯!