大叔直播唱歌吸粉800万 引粉丝“朝拜”吓得不敢回家

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站长之家(ChinaZ.com) 12月26日 消息:在这个短视频风靡的时代，普通民众走红的例子比比皆是。不少人为了走红连底线都不要，但在山东，这个大叔却因为走红而外出躲避。这是怎么回事呢?

据梨视频消息，近日，山东东营的本亮大叔，因唱歌风格独特走红网络，吸粉 800 万。不少粉丝和主播从全国各地赶到了本亮大叔的家，只为向其拜师学艺。目前，本亮大叔的家已经被粉丝和一些主播围住，为了躲避这些粉丝，本亮大叔已经停播外出很多天了。

视频中可以看到，本亮大叔的家门紧锁，门外围着不少人。邻居称，最近来了好多人，本亮被吓得都不敢回家了。这些粉丝的行为已经严重影响了本亮和村民的生活。停在路边的车辆已经影响了村里的交通。

邻居称，除了粉丝之外，还有不少美女主播，着装裸露前来拜师，村民直言没法看。无奈之下村民选择报警，然而，警察一来，他们就走，警察走了，他们又来了。

对此，网友议论纷纷。有网友称希望这些粉丝还本亮大叔一份清净，要是喜欢他，可以在网络上打赏啊，堵人家门口干啥。更有网友直呼称这是很好的致富产业链，大叔要是不介意愿意做他的经纪人~