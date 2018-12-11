梦派集团高管回应处罚买iPhone员工：公司股东一致认为没问题

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站长之家(ChinaZ.com) 12月11日 消息:近日，梦派科技集团有限公司发布文件“关于声援华为的通知”引发网友热议，对于员工买苹果手机将罚款的规定，网友认为公司侵犯了员工的自由权。

针对网友质疑，梦派集团总经理刘丹回应称：“一切都是因为特朗普，罚完中兴又要来找华为的麻烦，确实太过分了。如果员工连基本的国家道德都没有，那我们就扣奖金。”

刘丹表示：“企业有自治权，美国关税 2000 亿商品要收25%，我凭什么不能对一部手机收100%。”而且，这个政策是公司 18 个股东开会决定的，股东一致认为，这样的政策是好的，没有错。

刘丹还称，自从公司给员工做了思想工作之后，最近公司已有十几个员工换了华为、中兴、小米等国产手机。连公司原来的深度果粉都已经放弃了苹果的产品。因此，刘丹认为，网友的担心是多余的，最终的结果绝对不会有罚款的事情发生。

而关于网友“高举爱国主义大旗是愚昧的”说法，刘丹直接回怼称：“我们是比较愚昧，他们聪明吗?他们有更好的办法吗?”