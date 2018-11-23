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360推出如厕神器 网友：以后再也不能带薪拉屎了

2018-11-23 11:35 稿源：站长之家  0条评论
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360，奇虎，周鸿祎

图片来源图虫：已授站长之家使用

站长之家(ChinaZ.com) 11月23日 消息:最近，一款小程序在大家的朋友圈刷屏。该小程序是 360 公司内部推出的如厕神器——去哪蹲，称能帮助员工自助找坑，免去排队的时间，让天下没有难上的厕所。

据悉，这款小程序的原理是通过智能门磁将门的开关状态发送到网关。这样，大家就能够通过小程序在后台查看附近厕所坑位的情况。如果厕所门是关闭状态，小程序中所对应的坑位则显示占用状态。

据使用指南介绍，“去哪蹲”小程序主要致力于缓解公司员工上厕所时“人多坑少，坑位靠找”的问题。通过“如厕指南”您可以轻松地查看您所在位置附近坑位的情况，快速找到空闲坑位，省去找坑位的时间。以便您“方便地去方便，舒服地去做舒服的事儿。”

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有意思的是，这款小程序不但能够查看附近坑位情况，快速找到空闲坑位，还能显示占坑时间。通过这个小程序，我们甚至可以看到有蹲坑 44 分钟的朋友~对此，网友不禁调侃称，这款小程序真正的目的怕是为了防止员工带薪拉屎吧~

以下是网友热评：

Evenssi_ ： 其实也是比较实用了。

叫我文兄就好 ： 完了，上厕所时间都要被监控，不能带薪拉屎了~

婴儿肥嘟嘟吶 ： 一个有味道的黑科技，不过感觉很实用的说，尤其对女厕所来说，似乎哪里的男厕都没有拥堵的时候。

DaYi· ： 四十四分钟哪位老哥真的是过分了昂~

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声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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