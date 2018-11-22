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美团透露饿了么收购细节 95亿美金是美团给抬高的

2018-11-22 16:49 稿源：站长之家  0条评论
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美团、大众点评

图片版权所属：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月22日 消息:众所周知，在业内，无论是共享单车、网约车还是外卖行业竞争都非常激烈。对手们紧张对峙，一副不是“你死就是我活”的状态。然而，近日，美团网联合创始人、高级副总裁王慧文却透露：美团曾在阿里收购饿了么过程中，助推了一把，帮忙哄抬价格。

36 氪报道，近日，美团网联合创始人王慧文在接受其专访时透露了阿里巴巴集团收购饿了么的一些细节。王慧文称，当初饿了么想卖的时候确实找过美团，“阿里当时给他们开 70 亿美金，饿了么来找我们，我们开价 90 亿美金，饿了么拿着我们的报价又去找阿里，最后阿里给他们的成交价 95 亿美金”。

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王慧文表示：当时之所以参与收购报价，是因为他们知道最终不会成交。阿里巴巴在饿了么董事会有一票否决权(股份32.94%)。“我们只是觉得最初报价 70 亿美金实在是太欺负饿了么团队了，我们看不过去。所以帮了一把”。

对于饿了么的挑战，美团表示欣然接受。王慧文称，无论是什么企业，它都需要竞争对手。如果整个行业只有一家，那就形成垄断了，这样的市场是不健康，不符合自然规律的。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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