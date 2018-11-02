苹果宣布不再公布iPhone销量 库克：重要的是卖了多少钱

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站长之家(ChinaZ.com) 11月2日 消息：11 月 2 日，苹果发布最新季度业绩，苹果第四财季营收达 629 亿美元，同比增长20%，其净利润也同比增长了31.8%。虽然苹果营收利润均创纪录，但其股票却在业绩公布后急速下跌。这是为何?

据悉，之所以出现这样的情况，和苹果的一个决定有关。在第四财季电话会议上，苹果公司CFO卢卡·梅斯特里(Luca Maestri)宣布不再公布iPhone销量。此举引发业内热议。

虽然本季度苹果的业绩数据看起来相当健康，但实际上，苹果已经出现销售量疲软的状况。在该季度中，iPhone销售给苹果带来的收入达到371. 85 亿美元，但销售量基本是零增长的情况。

梅斯特里表示，相比销量，苹果更注重的是提供给客户更好的体验，让用户满意。提高用户的忠诚度和参与度。他不认为单个产品 3 个月内的销量能够反映公司业务的潜力。对此，库克则表示：销量多少并不重要，这就好比你去超市购物，买了多少件并不重要，重要的是你买了多少钱的东西。

分析师称，苹果不再公布iPhone销量其实是为了遮盖销量下滑的事实。对此，网友不禁调侃“乔布斯引领创新设计，每一代精益求精。库克引领价格巅峰，每一把越来越贵。”