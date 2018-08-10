“扫一扫”分享到微信

趣咖

吻戏鉴定师成新职业 阿里招聘优酷数据标注师

2018-08-10 15:22 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

blob.png

站长之家(Chinaz.com)注：随着人工智能等黑科技的发展，国内近来催生了“人工智能训练师"、物流无人车“保姆”天团、吻戏鉴定师等新新职业。近日，阿里发布的一则优酷“娱乐数据标注师”招聘就引发了网友关注。

从招聘公告可以看到，阿里正在为优酷招聘的“娱乐数据标注师”其实就是“吻戏鉴定师”。该岗位不限工作经验，却要求求职者能辨认 500 个明星、看过 1000 部综艺和影视剧等。据中青网介绍，29岁的吉恒杉就是一名优酷人工智能标注员，他们的工作主要就是教计算机识别接吻、拥抱、牵手等场景镜头，并打上标签，方便用户迅速找到想看的内容。

4ee36f05ly1fu4j6trja6j218k0zetcf.jpg

虽然现在人工智能技术已经非常发达，但机器识别还无法准确识别双胞胎、网红脸等。加上，现在明星很多都整容，一些脸长得特别像，因此机器识别会更加困难，需要人工指导。为了让机器识别更加准确，智能，吉恒杉已经标注了上千幅图片。

目前，吉恒杉所在团队有 8 个人。截至目前，他们共为 2 万多条“吻戏”打上了标签。当然，除了“吻戏”之外，他们还为哭戏、打戏以及体育比赛中的射门、扑球、投篮、庆祝等画面进行标注，以便网站小编能够快速制作精彩视频集锦。

对此，网友纷纷表示羡慕。称这个工作简直太适合追星族了~

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

吻戏鉴定师：高冷IT男标注上千幅图片 训练机器识别“接吻”

吻戏鉴定师：高冷IT男标注上千幅图片 训练机器识别“接吻”

马云激励非洲年轻人：非洲能有100个阿里巴巴

马云激励非洲年轻人：非洲能有100个阿里巴巴

巨人网络停牌重组 305亿收购Playtika拥抱人工智能

巨人网络停牌重组 305亿收购Playtika拥抱人工智能

市值700亿的星巴克站队阿里巴巴，中国万亿咖啡市场全面开战！

市值700亿的星巴克站队阿里巴巴，中国万亿咖啡市场全面开战！

相关热点

支付宝邀请“支付宝大爷”一起做个“支付宝示范店”

· 支付宝 支付宝商户

666！外国人这样追"延禧攻略” 网友：翻译棒已经这么牛逼了么

· 翻译棒 延禧攻略

马云：顶级公司应该女多男少，阿里48%员工是女性

· 马云 阿里巴巴

周鸿祎评价“谷歌重返中国”传言：这个市场需要鲶鱼

· 谷歌重返中国 周鸿祎

支付宝邀请“支付宝大爷”一起做个“支付宝示范店”

· 支付宝 支付宝商户

666！外国人这样追"延禧攻略” 网友：翻译棒已经这么牛逼了么

· 翻译棒 延禧攻略

马云：顶级公司应该女多男少，阿里48%员工是女性

· 马云 阿里巴巴

周鸿祎评价“谷歌重返中国”传言：这个市场需要鲶鱼

· 谷歌重返中国 周鸿祎

iPhone新机双卡特性没跑，然而似乎并非“双待”

· iPhone双卡双待 iPhone

90后网文大神月入60万：千字5分钱，写小说头发白了一半

· 90后网文大神月入60万 网络小说
查看更多
﻿

编辑推荐

支付宝邀请“支付宝大爷”一起做个“支付宝示范店”

[趣咖]· 08月10日

麦当劳推出 24K 定制镀金手机壳 ：享用 50 年「霸王餐」！

[数码日爆]· 08月10日

三星Galaxy Note9拆解图赏：与Note 8对比

[数码日爆]· 08月10日

小鸣单车破产后续：单车将以每辆12元被回收

[动态]· 08月10日

高通与台湾和解反垄断诉讼：罚款8900万美元

[动态]· 08月10日

Switch会员服务9月开启 免费体验期即将结束

[动态]· 08月10日

Facebook：我们不会允许任何为盈利而欺骗用户的内容

[外闻]· 08月10日

2018 年苹果三款新机 iPhone X / X Plus / 9 外观对比

[数码日爆]· 08月10日