吻戏鉴定师成新职业 阿里招聘优酷数据标注师

站长之家(Chinaz.com)注：随着人工智能等黑科技的发展，国内近来催生了“人工智能训练师"、物流无人车“保姆”天团、吻戏鉴定师等新新职业。近日，阿里发布的一则优酷“娱乐数据标注师”招聘就引发了网友关注。

从招聘公告可以看到，阿里正在为优酷招聘的“娱乐数据标注师”其实就是“吻戏鉴定师”。该岗位不限工作经验，却要求求职者能辨认 500 个明星、看过 1000 部综艺和影视剧等。据中青网介绍，29岁的吉恒杉就是一名优酷人工智能标注员，他们的工作主要就是教计算机识别接吻、拥抱、牵手等场景镜头，并打上标签，方便用户迅速找到想看的内容。

虽然现在人工智能技术已经非常发达，但机器识别还无法准确识别双胞胎、网红脸等。加上，现在明星很多都整容，一些脸长得特别像，因此机器识别会更加困难，需要人工指导。为了让机器识别更加准确，智能，吉恒杉已经标注了上千幅图片。

目前，吉恒杉所在团队有 8 个人。截至目前，他们共为 2 万多条“吻戏”打上了标签。当然，除了“吻戏”之外，他们还为哭戏、打戏以及体育比赛中的射门、扑球、投篮、庆祝等画面进行标注，以便网站小编能够快速制作精彩视频集锦。

对此，网友纷纷表示羡慕。称这个工作简直太适合追星族了~