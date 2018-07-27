天津破首例水军案：涉案金额800余万，主谋系36岁名牌大学研究生

图片来源图虫：已授站长之家使用

站长之家(Chinaz.com)注：据财经网消息，近日天津警方破获首例网络水军非法删帖案。民警历经半年，辗转九省市捣毁非法删帖炒作利益链条，共抓获嫌疑犯 16 名，涉案金额高达 800 余万元。

令人惊讶的是，该犯罪团伙的主谋沈某今年 36 岁，是某名牌大学的硕士研究生。好好的“高材生”怎么做起了水军?据沈某交待，他原本是在网络公司上班，薪水还挺高。他在从业过程中发现很多公司或当事人都有删帖的需求，于是便建立了水军网站，从全国各地招募大量“水军”删帖。

据警方调查发现，该网站主要以抽取任务佣金的方式运营，业务遍布各大网络论坛。“雇主”在网站上发布删帖任务后，“水军”通过在各大论坛“灌水”、删帖来赚取佣金。据悉，“水军”会通过层层的“中介”找到一些论坛的版主或网站“内鬼”进行操作。每一个“中介”会收取几十元到数百元不等的中介费，形成了一条“覆盖广、链条长、关系复杂”的有偿删帖链条。仅半年，沈某一人就非法获利 220 余万元。目前，案件正在进一步审理中。