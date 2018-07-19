心疼！男子车祸骨折忍痛送餐，因怕被投诉爬4楼按时送餐上门

站长之家(Chinaz.com)注：无论风里雨里，外卖小哥永远在路上奔波，不少外卖小哥为按时送餐，常常闯红灯。近日，一外卖小哥“车祸骨折忍痛送餐”的事迹在网上热传。为什么小哥要这么拼命呢?这背后究竟有什么样的故事?

据钱江晚报消息，这名外卖小哥是衢州江山人，叫吴剑，今年 29 岁。 7 月 12 日，吴剑闯红灯遭遇车祸，致右锁骨粉碎性骨折，医生对此表示称，外卖小哥需要先消炎消肿处理， 5 天后才能手术治疗，外卖小哥所在公司为其办理意外险，目前已经和保险公司在接洽赔偿事宜，此事故经过交警认定，外卖小哥因闯红灯负事故全部责任，处以 20 元罚款。

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为何小哥骨折了还要继续送餐呢?因为害怕被投诉要罚 300 元，他忍痛骑行了1. 5 公里，爬了 4 层楼准时将外卖送到了客人手中。而之所以这么拼是为了尽快和女友结婚。为了尽快赚足老婆本，他给自己定了一个小目标就是美团要赚 200 元。据悉，外卖小哥送一单是 5 块钱，也就是说他一天要送 50 单。

对此，网友表示很心酸，并称他为最励志外卖哥，希望他能早日实现多年心愿，也希望他下次能够小心些，别在闯红灯了。