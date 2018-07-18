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孙伟抖音全城搜寻什么梗？女子怒怼前男友上热搜

2018-07-18 11:01 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(Chinaz.com)注：最近，一个叫孙伟的人突然在抖音火了。首页的各大热门视频的评论区，都可以看到网友寻找“孙伟”的影子。那么这个孙伟到底是谁?为什么这么多网友都在找孙伟?

事情的起因还得从抖音号“不二街探”的一段街头采访说起。日前，“不二街探”在街头采访关于前任的话题，一个小姐姐情绪激动，对着镜头怒怼前男友，称其眼瞎才会跟她分手，还号召大家不要和一个叫孙伟的人贪恋爱，因为是她用剩下的。然而，随后，女子却哽咽着对主持人说“……这段你们一定要播让他看见。这样他就会乖乖回到我身边了吧。他把我微信删了……”这大概就是典型的嘴硬心软吧~

QQ截图20180718104633.jpg

网友看后纷纷表示心疼这位姑娘，并自发在全网搜寻孙伟。于是，就出现了抖音评论区被孙伟霸屏的现象~

以下是视频原话：

哎，小姐姐你好我们是不二街探的，你有什么想对前任说的话。 孙伟，虽然我爱你，但是我忍不住想骂你;

像我这么好的女孩你都想和我分手，你是不是眼瞎了;

就是，如果你们以后遇到一个叫孙伟的男孩，千万不要跟她谈恋爱，因为那是老娘用剩下的。

就是，你们这一段一定要播出去，让他看见; 就是这样他，可能乖乖就回到我身边了吧，他把我微信删了，我没有。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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