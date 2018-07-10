郭台铭回应以前员工自杀：不可能百分之百做好，照顾47万人很难

站长之家(Chinaz.com) 7 月 10 日消息 曾经，富士康员工自杀事件总会引发社会重大关注，大量的报道给该企业带来了不少负面影响。对于这样的情况富士康总裁郭台铭如今又是怎么看的呢?

7 月 8 日凤凰卫视《领航者》节目中，当主持人问及郭台铭是否对富士康的一些报道是感到冤屈，明明做了很多却不为人所知。对此，郭台铭回应表示，天底下没有一个人觉得他遇到困难的时候是个冤屈，每个人都有他的道理。

郭台铭表示，既然选择了制造业，选择了到这来投资设厂，要管理好几十万人，发生一些意外不能说是难免，但不可能百分之百做好。他在事后检讨发现，富士康员工很多是离乡在外，平均年龄都是在 20 到 21 岁，大部分都是男女感情问题，一胎造成他们没有兄弟姐妹，接受挫折感比较重。其次，他们来到五光十色都市，要适应这里的生活，在工作之余如何让他们有家庭的温暖。富士康创造了一个大家庭，但是大家庭不可能照顾每一个小分子。一个十口、二十口之家都很难照顾所有人，何况 47 万人的大家庭。

对此，有网友表示，大厂管理的确不容易，不过依旧需要不断的改善，避免类似情况再度发生。