李彦宏去年“吹的牛”实现了，百度无人车量产发车

站长之家(Chinaz.com) 7 月 4 日消息 近年来，百度一直致力于无人驾驶车的研发，并取得了不错的进展。在今天的 2018 百度AI开发者大会上，李彦宏宣布全球首款L4 级自动驾驶汽车阿波龙已经实现量产。

李彦宏称，“去年 11 月份，在百度世界大会上我吹过一个牛：我们的 L4 级别无人驾驶车的量产，会在 2018 年的 7 月份。今天我要说的是，这个牛，马上就要实现了!”

据介绍，量产的“阿波龙”将发往北京、雄安、深圳、福建平潭、湖北武汉、日本东京等地开展商业化运营。在日本，阿波龙将被用于一些核电站内部的人员接驳，也会用于东京地区一些高龄化社区的穿梭接送。其中，“阿波龙”销往日本更是实现了我国自动驾驶电动车的首次“出海”!

“阿波龙”搭载的“面向量产的解决方案”，则成为 Apollo 3. 0 的核心。此次发布的三套自动驾驶解决方案，帮助开发者及合作伙伴三个月内即可打造出属于自己的“阿波龙”。李彦宏表示，今天的“阿波龙”从机械结构上看起来是减少了汽车零件数，还没有驾驶位和方向盘。但实际上背后是 Apollo 开放平台的快速发展，仅 Apollo 托管在 GitHub 上的开放代码数量，在一年之内就增长了 6 倍。

对此，有网友表示，看来百度无人车有望在不久后普及到全国，你想体验一下吗?