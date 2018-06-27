外卖小哥拒倒垃圾被差评 网友：还真把自己当公主了

站长之家（Chinaz.com）6月27日消息：点外卖的时候，我们经常会备注一些“特殊要求”有些要求因为有趣的，比如画小脑斧、对暗号之后、打虫子等逗趣的要求。但万一外卖小哥没完成你交待的“特殊任务”，你会不会直接给差评?

近日，西安饿了么外卖哥小王因拒绝女顾客要其帮忙倒垃圾的要求，被对方投诉。

据外卖哥小王称，当天他准时把餐送到名女子手中后准备离开时，她提出了要求——让小王帮她把垃圾带下去，然后就从屋里取出一个大红塑料袋。

小王晒出他和女子的沟通纪录，小哥认为送餐是他的工作职责，但是没有义务为顾客倒垃圾。

“你搞清楚，你家垃圾凭什么让我来倒。

你家雇我的吗?”

如果因为这个被投诉了，简直不能忍!

但女子反复强调，自己不是因为小哥没倒垃圾投诉，而是因为他态度太差!“你不想倒你态度放好点，没人欠你的”据小王讲，当时说完那些话，女子仍然拿着垃圾站在门口，于是他就把垃圾拿走倒了，可当天下午 4 点，

小王意外发现自己被投诉了。

小王说一单外卖自己就赚几块钱，一投诉，扣他 50 块钱，而且 24 小时不能接单，损失大了。小王多次向平台申诉，但仍受到处罚。他心灰意冷，打算离开外卖行业。

对此，网友纷纷为外卖小哥抱打不平，认为该女子要求过分，点个外卖把自己当公主。