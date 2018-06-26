“二更食堂”公众号永久关停， 解散13人运营团队

站长之家(Chinaz.com) 6 月 26 日消息 今天，“网信浙江”微信公号公开曝光自媒体传播有害信息典型案例，其中一个案例就包括了杭州“二更食堂”微信公众号低俗炒作空姐顺风车遇害案事件。

据介绍， 5 月 11 日，杭州二更网络科技有限公司旗下公众号“二更食堂”头条推送推文，对空姐顺风车遇害事件进行不当描述，引发微博和微信朋友圈的强烈谴责。 5 月 12 日，浙江省网信办联合杭州市网信办依法约谈了二更网络科技有限公司负责人，责令其限期整改。

5 月 14 日，二更创始人丁丰发布致歉信，宣布二更食堂公号永久关闭，同时，免去李明在二更网络公司担任的一切职务，解除此次事件相关运营责任人的劳动合同。

5 月 25 日，杭州市网信办联合市文广新局再次约谈二更网络科技有限公司负责人，要求对涉事人员进行严肃处理，严禁开设“二更食堂”的转世账号和返聘违规员工，并联合进驻公司督导落实整改要求，逐条对照验收。

在省、市网信办严格监督下，二更网络科技有限公司已永久关停“二更食堂”公众号，承诺永不启用注册品牌保护性账号“食堂君”，免去事件直接责任人李某在公司的一切职务，解除其劳动合同，解散“二更食堂”公众号 13 人运营团队。