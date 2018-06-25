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脸书被称老年人社交网站 2018或将失去200万名年轻用户

2018-06-25 16:30 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(Chinaz.com)注：即使扎克伯格身家上周五增了 9370 万美元，依然无法改变facebook正在被年轻人抛弃的事实。据法新社报道，近日，美国调查机构公布的一项研究结果显示，facebook对年轻人的吸引力正在逐渐下降，相较于Instagram和Snapchat，facebook已经沦为了年轻人眼中的“老年人社交网站”。相信不少人听到这种说法的心情就和听到 90 后已经被认为是中老年这种说法一样。

据调查数据显示，目前 13 岁至 17 岁的美国青少年中，72%的人有在用Instagram，69%的人有在用Snapchat。而只有51%的年轻人有在用脸书。对于青少年而言，现在的社交媒体环境已经发生变化，“以一个平台为中心”的情况将不在存在。在34%的美国年轻人看来，脸书已经被定为成“老人和爸妈在用的网站”。

这对于刚经历过数据泄露风波不久的facebook来说，这是一个危险的信号。有调查公司分析称，脸书 2018 年将失去大约 200 万名 24 岁以下的美国用户。

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声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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